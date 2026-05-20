AYDIN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | ADM Elektrik duyurdu! Aydın'ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi 20 Mayıs Çarşamba

Son dakika Aydın haberleri... ADM Elektrik duyurdu. Aydın'ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 20 Mayıs Aydın elektrik kesintisi...
20 MAYIS ÇARŞAMBA AYDIN ELEKTRİK KESİNTİSİ
BOZDOĞAN / AYDIN
Mahalle: Güney
09:30 - 15:00
Mahalle: Akçay, Güney, Karabağlar, Kavaklı, Kılavuzlar, Pınarlı, Yeniköy, Ziyaretli
09:00 - 09:15
15:00 - 15:15
Mahalle: Güney, Karabağlar, Pınarlı
09:16 - 15:00
DİDİM / AYDIN
Mahalle: Ak – Yeniköy
09:30 - 15:30
Mahalle: Hisar
15:00 - 18:00
EFELER / AYDIN
Mahalle: Adnan Menderes, Çeştepe, Çiftlikköy, Ovaeymir
10:00 - 12:00
KARPUZLU / AYDIN
Mahalle: Şenköy, Tekeler, Yağşılar
10:00 - 16:00
KÖŞK / AYDIN
Mahalle: Ahatlar, Cumayanı, Gökkiriş, Ketenyeri, Kıran, Kızılcaköy, Menteşeler, Sarıçam
10:00 - 15:00
Mahalle: Kızılcayer
09:30 - 15:30
KUŞADASI / AYDIN
Mahalle: Çınarköy, Değirmendere, İkiçeşmelik, Kirazlı, Yeniköy
13:30 - 14:00
SÖKE / AYDIN
Mahalle: Atburgazı, Güllübahçe, Yuvaca
10:30 - 12:30
YENİPAZAR / AYDIN
Mahalle: Karacaören
09:30 - 15:00