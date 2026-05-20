Haberler Aydın AYDIN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? | ADM Elektrik duyurdu! Aydın'ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi 20 Mayıs Çarşamba

Son dakika Aydın haberleri... ADM Elektrik uyardı. Aydın'ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Aydın'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 20 Mayıs Aydın elektrik kesintisi...

Son dakika Aydın haberleri... ADM Elektrik duyurdu. Aydın'ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 20 Mayıs Aydın elektrik kesintisi...

20 MAYIS ÇARŞAMBA AYDIN ELEKTRİK KESİNTİSİ

BOZDOĞAN / AYDIN

Mahalle: Güney

09:30 - 15:00

Mahalle: Akçay, Güney, Karabağlar, Kavaklı, Kılavuzlar, Pınarlı, Yeniköy, Ziyaretli

09:00 - 09:15

15:00 - 15:15

Mahalle: Güney, Karabağlar, Pınarlı

09:16 - 15:00

DİDİM / AYDIN

Mahalle: Ak – Yeniköy

09:30 - 15:30

Mahalle: Hisar

15:00 - 18:00

EFELER / AYDIN

Mahalle: Adnan Menderes, Çeştepe, Çiftlikköy, Ovaeymir

10:00 - 12:00

KARPUZLU / AYDIN

Mahalle: Şenköy, Tekeler, Yağşılar

10:00 - 16:00

KÖŞK / AYDIN

Mahalle: Ahatlar, Cumayanı, Gökkiriş, Ketenyeri, Kıran, Kızılcaköy, Menteşeler, Sarıçam

10:00 - 15:00

Mahalle: Kızılcayer

09:30 - 15:30

KUŞADASI / AYDIN

Mahalle: Çınarköy, Değirmendere, İkiçeşmelik, Kirazlı, Yeniköy

13:30 - 14:00

SÖKE / AYDIN

Mahalle: Atburgazı, Güllübahçe, Yuvaca

10:30 - 12:30

YENİPAZAR / AYDIN

Mahalle: Karacaören

09:30 - 15:00

