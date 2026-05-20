Çerçioğlu ve Kaya’dan Aydın’da ortak proje

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde yaklaşık 40 yıldır kullanılan Cumhuriyet Meydanı yenileniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen yaklaşık 100 milyon liralık dev proje için ilk kazma vuruldu. Projeyle birlikte meydanın alt kısmına 100 araçlık kapalı otopark yapılacak. Üst bölümde ise vatandaşların vakit geçirebileceği kafe ve restoran alanları yer alacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yeni meydan projesinin hayırlı olmasını diledi.