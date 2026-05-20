Enginarda altın değerinde emek: Asgari ücretin 4 katı gelir!

İstanbul 'dan Aydın'a gelen Ali ve Sezgin Çeliktaş kardeşler de sezon boyunca yoğun tempoda çalışarak bu işten gelir elde eden kişiler arasında yer alıyor. Soyum işinde en önemli detaylardan birinin ise kullanılan bıçak olduğunu vurgulayan kardeşler, "Sarrafın altını işleyebildiği gibi enginar soyucusunun da bıçağını işleyebilmesi önemlidir" ifadeleriyle işin inceliğine parmak basıyor.





ÇOCUKLUKTAN BERİ İŞİN İÇİNDELER

ABİSİ ile enginar soyumu yapan Ali Çeliktaş, çocukluk yıllarından bu yana tarımın içinde olduklarını anlattı. Çeliktaş, "Çocukluğumuzdan beri tarımın, meyve ve sebzenin içerisindeyiz. Küçüklüğümüzden beri enginar soyuyoruz. İnsanlar için enginar soymak zor olabilir ama bizim için bir meslek olduğu için zor gelmiyor. Kaslarımız bile bu soyma alışkanlığına alışmış durumda. Enginar soymak kişiden kişiye gelir olarak da değişir. Kimi insan kendini bu işe adamıştır, fazla soyum yapıp daha fazla kazanç elde edebilir. Kimi insan da kendisini çok yormadan, 'yettiği kadar' deyip emek harcadığı miktarda para kazanabilir. Soyabilen insan için enginar dönemliktir ama güzel bir kazanç getirebilir" ifadelerini kullandı.