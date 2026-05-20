İzmir'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.





Burçin M'nin (23) kullandığı 35 ZA 2704 plakalı otomobil, Ali İ. (63) yönetimindeki 35 ADD 912 plakalı otomobille Beydağ-Ödemiş kavşağında çarpıştı, kazada her iki araç sürücüleri ile Metin Ç. (66), Perihan Ç. (60), Bahriye Ç. (84), Hatice İ. (58), Kuzey M. (5), Atlas M. (3) yaralandı.