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Haberler Aydın Diş hekimini darbeden şüpheli tutuklandı

Diş hekimini darbeden şüpheli tutuklandı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Diş hekimini darbeden şüpheli tutuklandı

AYDIN'DA tedavi sırasında diş hekimini yumruklayarak yaralayan İ.S. (42) tutuklandı. Efeler ilçesindeki Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde meydana gelen olayda, tedavi için hastaneye gelen İ.S. ile diş hekimi F.D. arasında müdahale sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.S., diş hekimine yumruklarla saldırdı. Başına aldığı darbeler nedeniyle müşahede altına alınan diş hekimi F.D., kendisine saldıran İ.S.'den şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen İ.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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