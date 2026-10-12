Mardin-Aydın hattında köpek krizi

Mardin'de yaşayan avukat Gurbet Bilbay ile Aydınlı bir aracı arasında, Pomeranian cinsi köpek alışverişi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Bilbay, "panda surat" olarak tanıtılan köpeği almak için 50 bin TL ödediğini, ancak teslimatın ardından beklediği özelliklerle karşılaşmadığını ileri sürdü. Bilbay'ın iddiasına göre teslim aldığı köpek, kendisine anlatılan özellikleri taşımıyordu. Köpeğin saldırgan davranışlar sergilediğini belirten Bilbay, veteriner kontrolünde hayvanın mikroçipinin bulunmadığını öğrendiğini ve köpeğin "tilki surat" olarak tabir edilen özelliklere sahip olduğunu öne sürdü. Elinde yazışmalar, banka dekontları ve ses kayıtları bulunduğunu belirten Bilbay, köpeğin otobüsle gönderildiğini, uçakla nakil teklifinin ise kabul edilmediğini söyledi. Bilbay, bu durumun mikroçip eksikliğiyle bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Köpeği geri vermek istediğini anlatan Bilbay, aracının önce hayvanı iade etmesini, ardından ücretin geri ödeneceğini söylediğini öne sürdü. Ancak taraflar arasında para iadesi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Aydınlı aracı ise köpeğin hasta ya da melez olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi. Köpekle ilgili bir sorun bulunması halinde değişim yapabileceklerini savunan aracı, Bilbay'ın hayvanı iade etmeden parasını geri istediğini ileri sürdü. Aracı, "Köpekte problem varsa değiştirilir. Biz köpeğimizin arkasındayız" diyerek kendisini savundu. Taraflar arasındaki tartışma, karşılıklı suçlamalarla daha da büyüdü. Aracı, Bilbay'ın avukat ve gazeteci kimliğini kullanarak kendisine baskı kurduğunu iddia etti. Bilbay ise bu suçlamaya, "Hukuk tehdit midir?" sözleriyle karşılık vererek yalnızca yasal haklarını kullanacağını belirtti. Öte yandan aracı hakkında daha önce de hayvan sahiplerinin şikâyetlerinin bulunduğu ve bazı uyuşmazlıkların yargıya taşındığı öne sürüldü. Mardin ile Aydın arasında yaşanan 50 bin TL'lik köpek alışverişine ilişkin anlaşmazlıkta tarafların iddia ve savunmaları karşı karşıya gelirken, hukuki süreç gündeme geldi.