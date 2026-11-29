



"ÖRNEKKÖY, ÖRNEK BİR YAŞAM ALANI OLACAK"

Örnekköy'de yalnızca konut değil, bütüncül bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Önder Çakır, ulaşım, altyapı ve sosyal donatıların da yenilendiğini söyledi. Kentsel dönüşümün bir inşaat sürecinden ibaret olmadığını vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:



"Biz kentsel dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Sadece konut yapıp teslim etmiyor, bölgenin ulaşım sorunlarını çözüyor, altyapısını ve sosyal alanlarını da yeniliyoruz. Mahalleye yepyeni bir görünüm kazandırıyoruz. Bunu yaparken de tamamen tekniğe, fenne uygun şekilde hareket ediyoruz. Örnekköy tamamlandığında yolları, altyapısı, sosyal donatıları ve güvenli yapılarıyla insanların huzur içinde yaşayabileceği, İzmir'e örnek olacak bir mahalleye dönüşecek. Örnekköy'ün tüm etapları bittiğinde ismi gibi 'örnek' bir yer olacak. Amacımız, bir bölgenin yaşam standardını bütünüyle yükseltmek."





İZMİR'İN DÖRT BİR YANINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kararlılığı ve desteğiyle İzmir genelinde yürütülen kentsel dönüşüm süreçleri hakkında bilgi veren Çakır, "Kentsel dönüşümü çok önemseyen bir başkana sahibiz. Bu doğrultuda geceli gündüzlü çalışıyoruz. Çiğli'de uzlaşma görüşmelerimiz devam ediyor. 2027 sonlarına doğru bir yapım sürecine girme hedefimiz var. Ballıkuyu'da hak sahipleriyle görüşmelerimiz başladı. En azından bir etapla başlayıp daha sonra ilerlemeyi hedefliyoruz. Uzundere'de yine yıl sonunda bir adayı, diğer adayı ise 2027 yılının ilk aylarında tamamlamayı planlıyoruz. 3'üncü etapta tüm inşaatları 2027 yılı sonuna kadar tamamlamayı, 4'üncü etabın tamamını da 2028 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz. Gaziemir'de 2'nci etabın ocak ayında teslimata hazır olması bekleniyor. Planlamamız bu şekilde. Çalışmalar yüzde 85-90 seviyesinde 1'nci etapta yaşanan sıkıntılardan dolayı bir duraksamamız var. Onunla ilgili de ihale çalışmalarımız yapılıyor. Orayı da en kısa zamanda canlandıracağız" diye konuştu.