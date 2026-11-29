İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıdan yollara ve sosyal donatılara kadar yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim süreci başladı. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İZBETON AŞ yükleniciliğinde ve Egeşehir Planlama AŞ müşavirliğinde yürütülen projede inşaat çalışmaları sürerken tamamlanan yapılarda geçici kabul, yapı kullanma izin belgesi ve tapu işlemleri de devam ediyor. 3, 4, 5 ve 6'ncı etaplarda yaklaşık 2 bin 900 bağımsız birim için çalışmaların sürdüğü projede, 2026 yılı sonuna kadar 413, 2027 Temmuz ayı sonuna kadar ise 1.190 olmak üzere toplam 1.603 bağımsız birimin teslim edilmesi hedefleniyor. 1.300 konutluk 6'ncı etapta yıkım çalışmaları sürerken 3, 4 ve 5'inci etaplarda altyapı, yol ve peyzaj düzenlemeleri eş zamanlı yürütülüyor. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla bölge modern bir yaşam alanına dönüşecek. Aralık ayında başlayacak teslimlerle hak sahipleri yeni konutlarına kavuşacak.
ARALIK AYINDA İKİ ADADA TAPU SEVİNCİ
Konut teslimleri hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Önder Çakır, 5'inci etapta aralık ayında 27059 adasında tapu teslimlerine başlayacaklarını söyledi. Aynı ayın sonunda 3'üncü ve 4'üncü etaplarda 27022 adasının, ocak ayında ise 27021 adasının teslim edileceğini belirten Çakır, şöyle konuştu:
"Hak sahiplerinin yuvalarına kavuşması için canla başla çalışıyoruz. Her ay bir ada teslim etmeyi hedefliyoruz. Aralık ayında başlayacak teslimleri sırasıyla sürdürerek 2027 yılının temmuz ayına kadar 3, 4 ve 5'inci etapları tamamlamayı planlıyoruz. 6'ncı etapta ise yıkım çalışmalarımız devam ediyor."
"HIZLI TEMPOYLA VATANDAŞLARIMIZI YUVALARINA KAVUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"
Tüm birimlerin konut teslimleri için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Önder Çakır, sürecin koordinasyon içinde ilerlediğini söyledi. Geçmişte yaşanan gecikmeleri telafi etmeye çalıştıklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:
"En kısa zamanda vatandaşlarımıza evlerini teslim ederek mutlu yuvalarına kavuşmalarını hedefliyoruz. Bu süreç büyük bir ekip çalışmasıyla ilerliyor. İZBETON AŞ, Egeşehir Planlama AŞ, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığımız ve belediye başkanımızın desteğiyle tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. İşleri hızlandırmak ve tamamlamak için tüm ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor."
"ÖRNEKKÖY, ÖRNEK BİR YAŞAM ALANI OLACAK"
Örnekköy'de yalnızca konut değil, bütüncül bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Önder Çakır, ulaşım, altyapı ve sosyal donatıların da yenilendiğini söyledi. Kentsel dönüşümün bir inşaat sürecinden ibaret olmadığını vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:
"Biz kentsel dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Sadece konut yapıp teslim etmiyor, bölgenin ulaşım sorunlarını çözüyor, altyapısını ve sosyal alanlarını da yeniliyoruz. Mahalleye yepyeni bir görünüm kazandırıyoruz. Bunu yaparken de tamamen tekniğe, fenne uygun şekilde hareket ediyoruz. Örnekköy tamamlandığında yolları, altyapısı, sosyal donatıları ve güvenli yapılarıyla insanların huzur içinde yaşayabileceği, İzmir'e örnek olacak bir mahalleye dönüşecek. Örnekköy'ün tüm etapları bittiğinde ismi gibi 'örnek' bir yer olacak. Amacımız, bir bölgenin yaşam standardını bütünüyle yükseltmek."
İZMİR'İN DÖRT BİR YANINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kararlılığı ve desteğiyle İzmir genelinde yürütülen kentsel dönüşüm süreçleri hakkında bilgi veren Çakır, "Kentsel dönüşümü çok önemseyen bir başkana sahibiz. Bu doğrultuda geceli gündüzlü çalışıyoruz. Çiğli'de uzlaşma görüşmelerimiz devam ediyor. 2027 sonlarına doğru bir yapım sürecine girme hedefimiz var. Ballıkuyu'da hak sahipleriyle görüşmelerimiz başladı. En azından bir etapla başlayıp daha sonra ilerlemeyi hedefliyoruz. Uzundere'de yine yıl sonunda bir adayı, diğer adayı ise 2027 yılının ilk aylarında tamamlamayı planlıyoruz. 3'üncü etapta tüm inşaatları 2027 yılı sonuna kadar tamamlamayı, 4'üncü etabın tamamını da 2028 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz. Gaziemir'de 2'nci etabın ocak ayında teslimata hazır olması bekleniyor. Planlamamız bu şekilde. Çalışmalar yüzde 85-90 seviyesinde 1'nci etapta yaşanan sıkıntılardan dolayı bir duraksamamız var. Onunla ilgili de ihale çalışmalarımız yapılıyor. Orayı da en kısa zamanda canlandıracağız" diye konuştu.
"ŞEHRİMİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE GÜVENLİ, DAYANIKLI YAPILAR YAPACAĞIZ"
Kentsel dönüşüm çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini aktaran Çakır, "Şehrimize yakışır güvenli ve dayanıklı yapılar inşa edeceğiz. Bunun yanı sıra ulaşım altyapısı güçlü, sosyal donatı alanlarına sahip, yaşam kalitesini artıran yerleşimler oluşturacağız. Gücümüzü bizi bu konuda destekleyen başkanımızdan alıyoruz. Yeni etaplarla, yeni yerlerle kentsel dönüşüm çalışmalarını İzmir geneline yaymayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüm uzun soluklu bir süreç. Hak sahipleriyle uzlaşarak onların yaşayacağı yeni alanları oluşturmak zaman alıyor. Bu süreçte mahalle sakinleriyle güçlü bağlar kuruyoruz. Yeni evlerinin anahtarlarını teslim ettiğimizde yaşadıkları mutluluğa tanık olmak bizim için de büyük bir mutluluk. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.
Karşıyaka Örnekköy'de ise ilk iki etap kapsamında 333 bağımsız birim teslim edilmişti.