Haberler Denizli Denizli'de hareketli saatler! Polisleri eve çağırdı, bıçakla saldırdı Denizli'de hareketli saatler! Polisleri eve çağırdı, bıçakla saldırdı Denizli'de yaşanan olay şaşkına çevirdi. İfade vermek üzere polis merkezine davet edilen ancak aracı olmadığı gerekçesiyle polislerden kendisini evinden almalarını isteyen şahıs, adrese gelen ekiplere bıçakla saldırdı. Biber gazı ve havaya açılan uyarı ateşine rağmen saldırısını sürdüren şüpheli, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. İHA









Denizli'de ifadesi alınmak üzere davet edildiği polis merkezine vasıtası olmadığı için gelemeyeceğini söyleyip, polislerden kendisini almalarını rica eden şahıs, adresine gelen polislere bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen şahsın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.





Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulacağı bildirilerek polis merkezine davet edildi. Polis memuruna aracının olmadığını söyleyen şahıs, alınması halinde ancak ifade verebileceğini ifade etti. Şahsı polis merkezine götürmek için adrese gelen polis ekipleri ise neye uğradığını şaşırdı.