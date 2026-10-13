Haberler Aydın Otel görünümlü rezidansa danıştay freni Otel görünümlü rezidansa danıştay freni Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Adagöl mesire alanında yapılması planlanan 153 odalı Maia Perla Otel Projesi’ne verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı Danıştay 4. Dairesi’nin onama kararıyla iptal edildi. Kuşadası Kent Dayanışması kararın ardından projenin mevcut ÇED kararıyla ilerleyemeyeceğini duyurdu İHSAN KARATAŞ









Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Adagöl mesire alanında yapılması planlanan 153 odalı Maia Perla projesine verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı, Danıştay 4. Dairesi'nin onamasıyla kesin olarak iptal edildi. Projeye ilişkin bilirkişi raporunda, hassas gölet ekosistemi için kirlilik riski, atık su yönetimindeki sorunlar, eksik zemin etüdü ve yangınla mücadele planının bulunmaması gibi eksikliklere dikkat çekildi.

'ADAGÖL BİZİMDİR'

Projenin dayanağı olan imar planlarının da iptal edildiği belirtildi. "Adagöl bizimdir" açıklaması yapan Kuşadası Kent Dayanışması, bölgenin doğal mirasının korunması çağrısında bulundu. ÇED dosyasında otel olarak tanıtılan projenin, internet sitelerinde 153 bağımsız bölümlü lüks rezidans olarak satışa sunulması da tartışma yaratmıştı.