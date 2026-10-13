Otel görünümlü rezidansa danıştay freni

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Adagöl mesire alanında yapılması planlanan 153 odalı Maia Perla projesine verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı, Danıştay 4. Dairesi'nin onamasıyla kesin olarak iptal edildi. Projeye ilişkin bilirkişi raporunda, hassas gölet ekosistemi için kirlilik riski, atık su yönetimindeki sorunlar, eksik zemin etüdü ve yangınla mücadele planının bulunmaması gibi eksikliklere dikkat çekildi.
'ADAGÖL BİZİMDİR'
Projenin dayanağı olan imar planlarının da iptal edildiği belirtildi. "Adagöl bizimdir" açıklaması yapan Kuşadası Kent Dayanışması, bölgenin doğal mirasının korunması çağrısında bulundu. ÇED dosyasında otel olarak tanıtılan projenin, internet sitelerinde 153 bağımsız bölümlü lüks rezidans olarak satışa sunulması da tartışma yaratmıştı.
Her bir bölümün 200 bin Euro'dan satışa çıkarıldığı ve tamamının satılması halinde yaklaşık 1,5 milyar liralık gelir hedeflendiği belirtilen projenin mevcut ÇED kararıyla ilerlemesinin önü, Danıştay'ın kesinleşen kararıyla kapandı.