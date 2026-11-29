Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelilerin mali ilişkileri de mercek altına alındı. MASAK tarafından hazırlanan raporda, soruşturma kapsamındaki isimler ile yakın çevreleri arasındaki para transferleri, kripto para ve döviz işlemleri ile gayrimenkul kayıtlarına ilişkin ayrıntılı tespitlere yer verildiği bildirildi.

TUNCAY SONEL'İN HESAPLARINDA 62,5 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 2020-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri incelemeye alındı. Rapora yansıdığı belirtilen verilere göre Sonel'in hesaplarına 968 işlemle 34 milyon 527 bin 246 TL giriş, 1.285 işlemle 27 milyon 978 bin 828 TL çıkış gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 62 milyon 506 bin 74 TL olarak kayıtlara geçti.