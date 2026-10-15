AYSO Meclisi’nde yeni başkan Çerçioğlu oldu

AYDIN Sanayi Odası'nda (AYSO) iş yoğunluğu nedeniyle Meclis Başkanlığı adaylığından çekilen Hakkı Gözlüklü'nün yerine Ata Caner Çerçioğlu seçildi. AYSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde, yeni dönemde görev alacak isimler belirlendi. Meclis başkanlık divanında görev dağılımı da netleşti. Selim Sır ve Ömer Faruk Dönder meclis başkan yardımcılıklarına seçilirken, Seçil Arslan katip üyesi olarak görev aldı. Ata Caner Çerçioğlu başkanlığındaki yeni divan, 2026-2030 döneminde Aydın Sanayi Odası meclisinin çalışmalarını yönetecek.