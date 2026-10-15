SON DAKİKA: Başkanın keyfi yerinde! Karşıyaka'yı çöp götürüyor

Son dakika İzmir haberleri... CHP'li Karşıyaka Belediyesi çöp toplama ihalesine çıkmakta gecikince ilçenin sokaklarında çöp dağları oluştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ise görev yaptığı ilçede sokaklar çöp yığınlarıyla doluyken, 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a tatile gitti.
İzmir'in en büyük ilk 3 ilçesinden olan Karşıyaka Belediyesi'nde yeraltındaki çöp konteynerlerinde biriken çöpleri toplamak için kullandığı Çaça (çok amaçlı çevre temizlik aracı) adı verilen çöp kamyonlarının hizmet alım ihale süresi 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle sona erdi.
Çöp toplama işinde aksama yaşanmaması için kamu ihale kanununun 21 B maddesi üzerinden davet usulü ihaleye çıkıldı. Fakat ihaleye hiçbir firma teklif vermeyince 'çaça' adı verilen araçlar kiralanamadı. Bir firma tarafından belediyeye bağışlanan iki adet çöp toplama aracının da teslim süresi gecikince olanlar oldu.
Kentin cadde ve sokaklarında yeraltına yerleştirilen çöp kumbaraları boşaltılamadı. Kumbaraların dolu olduğunu gören vatandaşlar çöplerini kaldırımlara, dolan yeraltı kumbaralarının yanına bırakmaya başladı.
HASAN ÜNAL: "KARŞIYAKA ÇÖP YIĞINLARIYLA BOĞUŞURKEN BELEDİYE BAŞKANI YURT DIŞINDA!"
AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, ilçede yaşanan çöp sorununa ilişkin şunları söyledi: "Karşıyaka'da vatandaşlarımız günlerdir çöp yığınlarıyla iç içe yaşarken, Belediye Başkanı'nın yurt dışına çıktığı ve Gürcistan'a gittiği yönünde bilgiler edindim.
Umarım Gürcistan'da göreceği temiz sokaklar kendisine ilham olur; dönüşünde aynı temizliği Karşıyaka sokaklarında da görmek isteriz. Göreve geldiği günden bu yana tekrar tekrar yaşanan çöp sorunu, artık geçici aksaklık açıklamalarıyla geçiştirilemez. Sokakları temiz tutmak belediyenin en temel görevidir. Karşıyakalılar, vergisini ödediği hizmeti alabilmek için neden sürekli şikâyet etmek zorunda bırakılıyor?" dedi.
TABLONUN SORUMLULUĞU EMEKÇİLERE YÜKLENEMEZ
Ünal, "Sayın Başkan, Karşıyaka'nın ihtiyacı mazeret değil, düzenli ve kesintisiz temizlik hizmetidir. Vatandaşlarımız kapısını açtığında çöp yığınlarıyla karşılaşırken, sizin önceliğiniz bu sorunu çözmek olmalıdır. Bu tablonun sorumluluğu, zor şartlarda çalışan emekçilere yüklenemez.
Hizmeti planlamak, çalışanların emeğinin karşılığını ödemek ve gerekli imkânları sağlamak belediye yönetiminin görevidir. Karşıyaka'nın itibarı söylemlerle korunmaz; temiz sokaklarla, işleyen hizmetlerle ve sorumluluk alan bir yönetimle korunur. Karşıyakalılar artık açıklama değil, temiz bir kent istiyor!" dedi.
Hizmeti planlamak, çalışanların emeğinin karşılığını ödemek ve gerekli imkânları sağlamak belediye yönetiminin görevidir. Karşıyaka'nın itibarı söylemlerle korunmaz; temiz sokaklarla, işleyen hizmetlerle ve sorumluluk alan bir yönetimle korunur. Karşıyakalılar artık açıklama değil, temiz bir kent istiyor!" dedi.
ÇÖP KRİZİ İSTİFALARI BERABERİNDE GETİRDİKarşıyaka'da CHP'li meclis üyeleri Sedredil Coşkuner, Dilek Bilgin, Feyyaz Sungur ve Cemil Yün dün partilerinden istifa ettiğini duyurdu.
Meclis üyelerinin istifalara gerekçe olarak da ilçede çöp krizi yaşanırken belediye başkanı Yıldız Ünsal'ın yurtdışına geziye gitmesini gösterdiği öğrenildi. Son istifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 15'e düştü.