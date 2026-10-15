SON DAKİKA: Başkanın keyfi yerinde! Karşıyaka'yı çöp götürüyor

Son dakika İzmir haberleri... CHP'li Karşıyaka Belediyesi çöp toplama ihalesine çıkmakta gecikince ilçenin sokaklarında çöp dağları oluştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ise görev yaptığı ilçede sokaklar çöp yığınlarıyla doluyken, 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a tatile gitti.

İzmir'in en büyük ilk 3 ilçesinden olan Karşıyaka Belediyesi'nde yeraltındaki çöp konteynerlerinde biriken çöpleri toplamak için kullandığı Çaça (çok amaçlı çevre temizlik aracı) adı verilen çöp kamyonlarının hizmet alım ihale süresi 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle sona erdi.

Çöp toplama işinde aksama yaşanmaması için kamu ihale kanununun 21 B maddesi üzerinden davet usulü ihaleye çıkıldı. Fakat ihaleye hiçbir firma teklif vermeyince 'çaça' adı verilen araçlar kiralanamadı. Bir firma tarafından belediyeye bağışlanan iki adet çöp toplama aracının da teslim süresi gecikince olanlar oldu.

Kentin cadde ve sokaklarında yeraltına yerleştirilen çöp kumbaraları boşaltılamadı. Kumbaraların dolu olduğunu gören vatandaşlar çöplerini kaldırımlara, dolan yeraltı kumbaralarının yanına bırakmaya başladı.