Aydın’da merakla beklenen proje! Yeni Dörtyol Kavşağı ne zaman açılacak?





Aydın'da ulaşım konforunu artırması hedeflenen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesinde çalışmalar devam ediyor. Projede zemin iyileştirme, plastik kazık imalatları, altyapı ve korkuluk çalışmaları tamamlanırken, elektrik altyapısı, aydınlatma ve drenaj hattı bağlantılarında çalışmalar sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projede önemli aşamaların geride bırakıldığını belirtti. Köprülü kavşağın tamamlanmasıyla bölgedeki yaya ve araç trafiğinin daha modern bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Çerçioğlu, çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Projede elektrik altyapısı ve aydınlatma çalışmalarının yanı sıra pompa ve drenaj hattı bağlantıları da gerçekleştiriliyor. Kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfalt serimi ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprülü kavşağın vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Aydın genelinde hizmet ve yatırımların devam edeceğini belirterek vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çerçioğlu; "Kentimizin ulaşım konforunu rahatlatacak dev projemiz Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Projemizde önemli aşamaları geride bırakarak; zemin iyileştirme çalışmalarını, plastik kazık imalatlarını, altyapı ve korkuluk işlerini tamamladık.