SON DAKİKA: Gece gezginlerinin favorisi: İzmir'de gece müzeciliği rekor kırdı!

"Gece müzeciliğinde 1 milyon 326 bin ziyaretçiyi geride bıraktık! Tarihimizin ve kültürel mirasımızın eşsiz güzelliklerini gecenin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gece müzeciliği uygulamamızla 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artış kaydettik.

İZMİR AÇIK ARA ÖNDE!

Gece müzeciliğinde bu yıl en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerimiz: Efes Ören Yeri 501 bin 811, Galata Kulesi 277 bin 557, Hierapolis Pamukkale Ören Yeri 190bin 910, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 62 bin 71, Didim Ören Yeri 60 bin 884, Marmaris Müzesi 50 bin 53. Bu ilgi bizleri hem mutlu ediyor hem de yeni çalışmalar için motive ediyor. Kültürel mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak, müze ve ören yerlerimizi yaşayan mekânlara dönüştürmek için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."