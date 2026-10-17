Haberler İzmir İzmir'den ev alanlar o ilçeye akın etti! Hangi ilçede kaç ev satıldı? Şampiyon belli oldu... İzmir'den ev alanlar o ilçeye akın etti! Hangi ilçede kaç ev satıldı? Şampiyon belli oldu... Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ev satışları hangi ilçede patlama yaptı, hangisinde çakıldı? TÜİK verilerine göre Eylül ayında satılan 7 bin 535 konutun ilçe ilçe dağılımı resmiyet kazandı. Karşıyaka ve Konak geride kalırken binli rakamları aşan tek ilçe dikkatleri üzerine çekti. Peki sizin ilçeniz kaçıncı sırada yer aldı? İşte İzmir'in en çok konut satılan ilçeleri ve tam sıralama... İHA









Son dakika İzmir haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de konut satışları 2026 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 oranında azalarak 7 bin 535 oldu. 2025 yılı Eylül ayında bu sayı 8 bin 857 olarak gerçekleşmişti.

İzmir, 7 bin 535 konut satışı ile Eylül ayında Türkiye genelinde İstanbul (22 bin 212) ve Ankara'nın (12 bin 406) ardından en fazla konut satılan üçüncü il oldu. En az konut satışı yapılan iller ise 115 ile Tunceli, 82 ile Hakkari ve 67 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde toplam konut satışları Eylül ayında yıllık yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390 seviyesinde gerçekleşti.