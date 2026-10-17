Kuşadası’nda ürküten görüntü! Yavrularını sırtında taşıdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sırtında onlarca yavrusunu taşıyan bir örümcek, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği ilginç görüntülerde, örümceğin yavrularıyla birlikte hareket ettiği görüldü. Olay, Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareket eden ve boyutlarıyla dikkat çeken örümceği fark eden vatandaşlar, ilk anda korku yaşadı. Örümceği yakından inceleyen vatandaşlar, sırtında çok sayıda yavru bulunduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sırtında onlarca yavru taşıyan örümceği bir süre izleyen vatandaşlar, ilginç anları cep telefonlarıyla kaydetti. Yavrularını sırtında taşıdığı görülen örümcek, vatandaşların dikkatini çekerken, anne örümceğin yavrularıyla birlikte hareket etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, örümceğe zarar vermeden yavrularıyla birlikte yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

Görüntülerdeki örümceğin, yavrularını sırtında taşımasıyla bilinen kurt örümceği türlerinden olduğu değerlendiriliyor. Genellikle yerde avlanan ve avlarını aktif olarak takip eden kurt örümcekleri, tehdit altında hissettiklerinde kendilerini savunmak amacıyla ısırabiliyor.