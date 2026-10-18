Aydın kestanesi dünya devlerini solladı

Listenin zirvesinde 4,0 puanla Portekiz'in Castanha da Terra Fria çeşidi bulunurken Aydın kestanesi, Avrupa'nın köklü kestane üreticilerinin önüne geçti. Fransa'nın kestanesi 3,5 puanla üçüncü sırada yer alırken İtalya'nın Cuneo, Serino ve Montella gibi yöresel kestaneleri de listede kendine yer buldu. Aydın'ın bu başarısı, Türkiye'nin yerel ürünlerinin uluslararası gastronomi dünyasındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Aydın kestanesinin başarısı yalnızca lezzetiyle sınırlı değil. 2020 yılında Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ürün, böylece uluslararası alanda da önemli bir tanınırlık kazandı. Özellikle Köşk, Sultanhisar ve Nazilli çevresinde yoğun olarak yetiştirilen kestane, bölge ekonomisi ve üreticiler için de büyük önem taşıyor. İnciriyle dünya çapında tanınan Aydın, kestanesiyle de adından söz ettirmeyi başardı. Mineral ve besin içeriğiyle öne çıkan, sonbahar ve kış aylarında yoğun ilgi gören yöresel ürün, uluslararası sıralamadaki ikinciliğiyle kentin tarımsal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aydın kestanesi, elde ettiği bu dereceyle hem üreticisine umut verdi hem de yerel lezzetlerin dünya pazarında daha fazla tanınması için önemli bir fırsat sundu.

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