Satış bahane faiz şahane!

KARAR TEPKİYLE KARŞILANDI

AK Parti Grup Başkanvekili Feride Kabadayılar, söz alarak eleştirilerde bulundu. 167 taşınmazın aynı anda satışa çıkarılmasının düşündürücü olduğunu söyleyen Kabadayılar, "Belediyede bütçemizde açık mı var, bir proje mi düşünüyoruz da bunlarla bunları satıyoruz. Madem belediyenin parası oldukça hatırı sayılır seviyede neden bu para kullanılmıyor? Faizde paradan bahsediyorsunuz bu konuda açıkçası içimiz rahat değil. Bu nedenle ret oyu veriyoruz" dedi. Eleştirilere yanıt veren Çavuşoğlu, ellerinde zaten 500'den fazla gayrimenkul olduğunu ifade ederek şunları söyledi; "Olağanüstü bir durum olursa ya da orada bir dönüşme ihtiyacı olursa biz bu kararı alıyoruz ki satabilelim. Bazılarının olduğu bölgelerde insanların büyümeye ihtiyaçları var. Fakat oralarda arsa olmadığı için büyüyemedikleri yerler var. Onların ihtiyacı olursa yardımcı olmak için satarız. Fakat faize yatırdığımız bir paramız var. Onun faiz getirisi çok yüksek. Ona zarar gelmesin diye bir gayrimenkulleri ara ara ufak ufak satabiliriz" diye konuştu.

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