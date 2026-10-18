Satış bahane faiz şahane!

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ikinci birleşimle tamamlandı. Gündemde yer alan 45 maddenin ele alındığı oturumda, özellikle belediyeye ait 167 taşınmazın satış yetkisi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinden ayrılma kararı öne çıktı.
Gündemin 44. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu mecliste okundu. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e bendi ile 34. maddesinin g bendine istinaden Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Honaz ve Tavas ilçelerinde bulunan belediyeye ait 167 tam veya hisseli taşınmazın satışı ve satış işlemlerini yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
KARAR TEPKİYLE KARŞILANDI
AK Parti Grup Başkanvekili Feride Kabadayılar, söz alarak eleştirilerde bulundu. 167 taşınmazın aynı anda satışa çıkarılmasının düşündürücü olduğunu söyleyen Kabadayılar, "Belediyede bütçemizde açık mı var, bir proje mi düşünüyoruz da bunlarla bunları satıyoruz. Madem belediyenin parası oldukça hatırı sayılır seviyede neden bu para kullanılmıyor? Faizde paradan bahsediyorsunuz bu konuda açıkçası içimiz rahat değil. Bu nedenle ret oyu veriyoruz" dedi. Eleştirilere yanıt veren Çavuşoğlu, ellerinde zaten 500'den fazla gayrimenkul olduğunu ifade ederek şunları söyledi; "Olağanüstü bir durum olursa ya da orada bir dönüşme ihtiyacı olursa biz bu kararı alıyoruz ki satabilelim. Bazılarının olduğu bölgelerde insanların büyümeye ihtiyaçları var. Fakat oralarda arsa olmadığı için büyüyemedikleri yerler var. Onların ihtiyacı olursa yardımcı olmak için satarız. Fakat faize yatırdığımız bir paramız var. Onun faiz getirisi çok yüksek. Ona zarar gelmesin diye bir gayrimenkulleri ara ara ufak ufak satabiliriz" diye konuştu.