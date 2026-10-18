Aydın’da 117 anıt ağaç koruma altında

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Anıt Ağaç Bakım ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında Aydın'daki 117 anıt ağaç için çalışma başlatıldı. Asırlık ağaçların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bakım ve onarım yapılırken tanıtıcı tabelalar da hazırlanacak. Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 10 bin 963 tescilli anıt ağacı bulunuyor. Yaşlanma, hastalık ve çevresel koşullar nedeniyle zarar görebilen ağaçların korunması için gövdelerdeki çürümüş dokular temizleniyor, gerekli durumlarda ilaçlama ve koruyucu uygulamalar yapılıyor.

BAKIMLARI YAPILIYOR

GÖVDESINDE kovuk bulunan ağaçlarda koruyucu dolgu yöntemleri uygulanırken kırılma riski taşıyan dallar ve eğilmiş gövdeler de destekleniyor. Kök çevresindeki beton, asfalt ve benzeri sert zeminler kaldırılarak toprağın iyileştirilmesi ve ağaçların ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin sağlanması amaçlanıyor. Anıt Ağaç Bakım ve Rehabilitasyon Projesi, Aydın'ın yanı sıra Denizli ve Yalova'da da yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Aydın'da 117, Denizli'de 93, Yalova'da ise 1.181 anıt ağaç için bakım, rehabilitasyon ve tanıtıcı tabela uygulamalarına başlandı.