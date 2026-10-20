Eski Aydınspor başkanı ve kardeşini katletti. "Ya ben ya da onlar ölsün"

Olay, 20 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla ateş açan şüpheli, olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Umut Kuru'yu Aydın -İzmir Otoyolu girişinde yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne süren Kuru, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erhan Özlüer ve Ayhan Özlüer, Kemer Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Kuru hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Kuru için iki kardeşi 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Kuru'nun yargılanmasına Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada sanık ve avukatları ile müşteki avukatlar hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Kuru, Özlüer kardeşlerle uzun yıllara dayanan bir ilişkisi olduğunu, genç yaşlarda onların fırınında çalıştığını ve ilerleyen süreçte birlikte işletme ortaklıkları kurduklarını söyledi.

DAHA ÖNCE DE 'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Cezaevine girmesinin ardından ortaklık ilişkilerinde sorunlar yaşandığını ve alacaklarını tahsil edemediğini ileri süren Kuru, "'Cinsel saldırı' suçundan cezaevine girdim. Kadın onlarla birlikte bana komplo kurdu. Daha sonra durumu itiraf etti ve şikayetini geri aldı. Cezaevine girince ortaklık durumuma el koydular" dedi. Toplam 5 milyon lira alacağı bulunduğunu ve yaklaşık 1,5 yıl boyunca parasını alamadığını iddia eden Kuru, "3 fırına ortak olmuştuk. 500'er bin lira Marmaris'teki fırına para koyduk. Uzun süre alacaklarımı alamadım. Ortaklık bitecekti, ben alacaklarımı alıp üzerindekileri onlara verecektim. Paramı kurtarabilmek için Çeşme'de onlardan bir işletme aldım. Üzerine 5 milyonluk senet verdim" diye konuştu.

'1 VEYA 2 METREDEN 1 EL ATEŞ ETTİM'

Senetlerini düzenli ödediği dönemde çeşitli borçlardan haberdar edilmediğini iddia eden Kuru, "Bana haber vermedikleri sigorta ve vergi borcundan dolayı ödeyememeye başladım. Üzerimde psikolojik baskı vardı. Baskıdan kurtulmak için üzerimdeki malları onlara devretmeye çalıştım. Ayhan ağabey ile araç devri için noterde buluştuğumuzda yanında 2 kişi vardı. Bu kişiler elinde bıçakla oynuyordu. Bunu tehdit olarak algıladım. Kendimi tehlikede hissettiğim için E.T.'den silah aldım. Noterde devir işlemini yaptım ancak korktuğum için suç duyurusunda bulunamadım" dedi.