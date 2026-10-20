Kız meselesi kavgası kanlı bitti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Orta Mahalle 213 Sokak'ta meydana gelen olayda S.E.T. (15) ile arkadaşı A.S.C. (15) arasında kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki çocuk sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi. Kavga sırasında sokakta bulunan bir yorgancı dükkânının camekanı kırıldı. Kırılan cam parçalarından birini eline alan S.E.T., arkadaşı A.S.C.'yi kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.E.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kavga sırasında S.E.T.'nin elinde bıçak da bulunduğunu tespit etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ekipler çevrede bıçak ararken, karakoldan ekip otosuyla yeniden olay yerine getirilen S.E.T., bıçağı evinden alarak polise teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan A.S.C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kendisini yaralayan arkadaşından da şikayetçi olmadığı bildirildi.