Aydın'da 23 yıldır o kadından haber alınamıyor! Kan donduran ifade ortaya çıktı: ‘Cesedini sobada yaktılar’

Elife Doğrul'un kızı Hülya Yıldız'ın anlattıklarına göre annesi, eski eşinden ayrıldıktan sonra Mersin 'in Silifke ilçesinde ailesinin yanına yerleşti. Belirli aralıklarla Söke'ye gelerek kızını ziyaret eden Doğrul, 2003 yılındaki son gelişinde Mersin'e döneceğini söyledi.

Aydın 'ın Söke ilçesinde 2003 yılında ortadan kaybolan Elife Doğrul'un dosyasında yıllardır yanıt bekleyen sorular, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Kaybolduğunda 24 yaşında ve iki çocuk annesi olan Doğrul'un başına ne geldiği araştırılırken canlı yayında peş peşe çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Aile üyelerinin açıklamaları, boş mezar iddiası ve kayıp kadının adına oy kullanıldığı yönündeki söylemler dosyadaki şüpheleri artırdı.

ELİFE'NİN KIZI AMCASINI SUÇLADI

İddiaya göre genç kadın, eski eşinin ağabeyi Metin Musacalı tarafından arabayla götürüldü. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Hülya Yıldız, amcası Metin Musacalı'nın annesini nereye bıraktığı konusunda farklı kişilere farklı yanıtlar verdiğini öne sürdü. Musacalı'nın bazı kişilere Elife'yi Aydın otogarına, bazılarına ise Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yol üzerine bıraktığını söylediği iddia edildi.

MUHAMMED BAYCUR'DAN CESEDİ YANIMDA GÖMDÜ İDDİASI

22 Ekim 2026 tarihli yayında konuşan Muhammed Baycur, olayın yaşandığı dönemde 14-15 yaşlarında olduğunu belirterek gece saatlerinde Metin Musacalı ile tarlaların bulunduğu bir bölgeye gittiklerini öne sürdü.

Baycur'un iddiasına göre Musacalı kendisine bir çukur kazdırdı. O sırada iki ayak gördüğünü söyleyen Baycur, bir cesedin gömülmesine tanıklık ettiğini ileri sürdü. Baycur'un anlattıkları üzerine Elife Doğrul'un kaybolduğu döneme ilişkin şüpheler yeniden gündeme gelirken, söz konusu iddialar henüz kesinleşmiş değil.