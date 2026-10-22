Serhat seferberliği

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve henüz 18 aylıkken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Muhammed Serhat Savaş'ın tedavisi için başlatılan valilik izinli bağış kampanyası sürüyor. Minik Serhat'ın sağlığına kavuşabilmesi için hayırseverlerden destek bekleniyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Muhammed Serhat Savaş ve ailesini belediyede ağırladı. Ziyarette Serhat'ın tedavi süreci ele alınırkenKaya, kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulundu.

"GELECEĞİNE UMUT OLALIM"

Kaya, "Minik Muhammed Serhat evladımızın gen tedavisi olarak sağlığına kavuşabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için desteğimize ihtiyacı var. Birçok yavrumuz için el ele vererek hedeflere ulaşmayı başardık. İnanıyorum ki İncirliova'mızın gönlü güzel insanları ve hayırsever hemşehrilerimiz, Muhammed Serhat için de yüreklerini ortaya koyacaktır. Unutmayalım ki küçük büyük demeden yapılan her destek, Muhammed Serhat'ın geleceği için çok kıymetli" dedi.

BAĞIŞLAR VALİLİK İZNİYLE TOPLANIYOR

MUHAMMED Serhat Savaş'ın tedavisine katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, valilik izniyle yürütülen kampanya kapsamında aşağıdaki hesaplara bağış yapabiliyor.

Alıcı: Muhammed Serhat Savaş

Türk lirası IBAN: TR13 0001 5001 5800 7391 8720 98

Dolar IBAN: TR55 0001 5001 5804 8026 7936 67

Euro IBAN: TR86 0001 5001 5804 8026 7936 91

SWIFT kodu: TVBATR2A