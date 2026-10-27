Aydın'da 23 yıllık sır olay çözülüyor! Canlı yayında iki kardeşten olay sözler...

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında ortadan kaybolan Elife Doğrul'un başına ne geldiği, aradan geçen yıllara rağmen aydınlatılamadı. Kaybolduğu dönemde 24 yaşında olan ve iki çocuk annesi olan Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi.
Kızı Hülya Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre Elife Doğrul, eski eşinden ayrılmasının ardından Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin yanına yerleşti. Zaman zaman Aydın'ın Söke ilçesine gelerek kızını ziyaret eden Doğrul, 2003 yılındaki son ziyaretinde Mersin'e döneceğini söyledi. Ancak bu ziyaretin ardından kendisinden bir daha haber alınamadı.
Yıllardır çözülemeyen kayıp vakasında aile, Doğrul'un cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Programda dile getirilen iddialar ise dosyadaki cinayet şüphesini yeniden gündeme taşıdı.
CANLI YAYINDA KARŞILIKLI CİNAYET SUÇLAMALARI
Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin iddialar, programda yapılan açıklamalarla yeniden alevlendi. Yayına katılan Zekeriye, Doğrul'un kaybolduğu dönemde Metin Musacalı'nın olayla ilişkilendirildiğini öne sürdü.
Doğrul'un eski eşi Talip Musacalı da kardeşi Metin Musacalı'yı cinayetle suçladı. Böylece yıllardır aydınlatılamayan dosyada iki kardeşin karşılıklı suçlamaları gündeme geldi.
METİN MUSACALI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösteren Metin Musacalı, Elife Doğrul'u öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti. Musacalı, kendisine yöneltilen iddialara karşı çıkarak, "Öldürmüşüm madem. Nerede bu insan? O zaman gitsinler. Kim öldürdüyse bulsunlar. Çıkarsınlar. Şu beladan kurtulayım ben." ifadelerini kullandı.
Talip Musacalı da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek cinayetle ilgisinin bulunmadığını savundu.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: ADLİ KONTROL KARARI
Programda gündeme gelen iddiaların ardından savcılığın dosyaya ilişkin harekete geçtiği açıklandı. Müge Anlı, Metin Musacalı ve ağabeyi Türkey Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiri kararı verildiğini duyurdu.
23 yıldır akıbeti bilinmeyen Elife Doğrul dosyasında yaşanan bu gelişme, soruşturmanın seyrine ilişkin beklentileri artırdı. Doğrul'un başına ne geldiği ve yıllardır yanıt bekleyen soruların aydınlatılıp aydınlatılamayacağı, yürütülen soruşturmanın sonuçlarıyla netlik kazanacak.