Aydın'da 23 yıllık sır olay çözülüyor! Canlı yayında iki kardeşten olay sözler...

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında ortadan kaybolan Elife Doğrul'un başına ne geldiği, aradan geçen yıllara rağmen aydınlatılamadı. Kaybolduğu dönemde 24 yaşında olan ve iki çocuk annesi olan Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi.