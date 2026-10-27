İzmir'de yağış alarmı! 665 personel sahaya indi, İzmir'de kritik noktalar belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilememesi ve muhtemel su baskınlarına hızla müdahale edilebilmesi amacıyla kent genelinde önlemlerini artırdı. İZSU Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar kapsamında, dere yatakları, yağmur suyu hatları, menfezler, alt geçitler ve suyun denize ulaştığı çıkış noktaları öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi. Kent merkezinde 242, Yarımada, Küçük Menderes ve kuzey ilçelerinde ise 423 olmak üzere toplam 665 personel görevlendirildi. Özellikle dere ağızlarının açılması ve yağmur sularının tahliyesini kolaylaştıracak çalışmalar tamamlanırken, taşkın riski bulunan noktalarda ekipler ve iş makinaları hazır bekletilecek.

KENT MERKEZİNDE 242 PERSONELLE KRİTİK NOKTALARA MÜDAHALE İZSU, kent merkezinde muhtemel su baskınlarına karşı üç ayrı birim üzerinden müdahale planı oluşturdu. Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 141, Merkez Kuzey Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 87, Merkez Dereler Şube Müdürlüğü bünyesinde ise 14 personel görevlendirildi. Merkezde toplam 4 vidanjör, 19 kombine kanal açma aracı, 14 kuka, 5 ızgara temizleme aracı, 9 varisko, 18 iş makinesi, 16 kamyon, 8 dalgıç pompa, 4 hidrolik ekipmanlı ekip aracı ve 10 ızgara temizliği ile kanal görüntüleme ekibi hazır bulundurulacak. Dere temizliği ve menfez müdahaleleri için de 3 ekip görev yapacak.





ALSANCAK, KEMERALTI VE SAHİL HATTI YAKIN TAKİPTE



Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü, 141 personelle Konak, Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Narlıdere başta olmak üzere güney aksında görev yapacak. Konak'ta Alsancak ve Kemeraltı bölgeleri, Cumhuriyet Bulvarı ile 1453 Sokak kavşağı, Yeşildere Caddesi Viyadüğü, Mithatpaşa Caddesi'nin kara tarafı, Karataş, Göztepe ve Güzelyalı çevresi öncelikli müdahale noktaları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Çakalburnu çevresi de ekiplerin yakın takibinde olacak. Buca'da Yaylacık Mahallesi 160 Sokak ve ilçe geneli, Gaziemir ve Karabağlar'da ihtiyaç duyulabilecek noktalar ile Narlıdere Sahilevleri Mahallesi Palmiye Sokak'ta müdahale hazırlıkları yapıldı. Balçova, Güzelbahçe ve Narlıdere hattında da ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı görev yapacak.



KUZEY MERKEZDE ALT GEÇİTLER VE ANA ARTERLERE ÖNLEM



Merkez Kuzey Bölge Kanal Şube Müdürlüğü bünyesinde 87 personel görevlendirildi. Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçelerindeki kritik noktalar için müdahale planı hazırlandı. Bayraklı'da Ozan Abay Caddesi üzerindeki Yunuslar Alt Geçidi, Bornova'da Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi, Çiğli'de Ahmet Efendi Mahallesi 8920 Sokak ile 8914/8 Sokak ve çevresi ekiplerin görev alanları arasında bulunuyor. Karşıyaka Çarşı içi ve Kemalpaşa Caddesi çevresinde de muhtemel su birikintilerine karşı ekipler hazır bekleyecek. Yağışın etkisine göre ekipler ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilerek suyun tahliyesini engelleyen tıkanıklıklara müdahale edecek.