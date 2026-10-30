Haberler Aydın Aydın sahillerinde sessiz mesai: Caretta caretta yavruları yola çıktı Aydın sahillerinde sessiz mesai: Caretta caretta yavruları yola çıktı 2026 sezonunda Aydın’ın koruma altındaki yuvalama kumsalları dışında kalan kıyılarında Kuşadası ve Didim’deki 21 yuvadan, İzmir Urla Zeytineli’ndeki 1 yuvadan çıkan toplam 1110 deniz kaplumbağası yavrusu, sağlıklı şekilde denizle buluştu. İHA









2026 deniz kaplumbağası üreme sezonunda Kuşadası, Didim ve Urla Zeytineli sahillerinde bulunan toplam 22 yuvadan çıkan 1110 yavru, yaşam yolculuğuna sağlıklı şekilde denizlere ulaşarak başladı. Türkiye'de bu sezon yavru çıkışlarının en son tamamlandığı yuvalardan biri olduğu değerlendirilen Kuşadası İlkevler kumsalındaki yuvadan da yavru çıkışları tamamlandı.

GÜVENLİ YUVAYA TAŞINDI



İlkevler plajına çıkan deniz kaplumbağasının denize çok yakın bir noktada yuva yapması nedeniyle gerçekleştirilen yuva kontrolünde, yumurtaların yarısından fazlasının suya doymuş ve çamurlaşmış kum içinde kaldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği bilim danışmanı, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile görüşülerek yumurtaların risk altındaki yuvadan alınmasına ve önceden hazırlanan güvenli bir yuvaya taşınmasına karar verilmişti. Kaplumbağanın yuva yeri değiştirilerek aynı ölçülerde yapılan yeni yuvaya yumurtaların yönlerinin değişmemesine dikkat edilerek taşıma yapıldı.