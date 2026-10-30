İzmir depreminde yüreği yandı! Oğlunu kaybeden kadın başkalarının hayatına umut oluyor

Oğlunun ölümüyle hayatının değiştiğini ve işinden istifa ettiğini söyleyen Öztürk, "Berk'in gidişinden sonra hayata bakışım değişti. Yas sürecinden sonra Berk için hiçbir şey yapamayacağımı, geride kalan diğer çocuklar için çok şey yapabileceğimi fark ettim. O 23 saat, bana çok şey öğretti. Profesyonel ekipleri görünce kendimi yetiştirmek istedim. Bir canlıya, bir hayata dokunmak iyi gelecekti. Önce AFAD'a gönüllü olarak başladım. AFAD'daki eğitimlerimi tamamladım. Hatta o gönüllülük akreditasyonunu sürecini tamamladım. Sonrasında AKUT'a üye oldum. 5 yıl içerisinde sürekli hiç aralıksız eğitimlerimize devam ettik" diye konuştu.

'İSLAHİYE'Yİ GÖRDÜKTEN SONRA ACIM KÜÇÜLDÜ'

Öztürk, "Kahramanmaraş'ta İslahiye'deydim. Durum içler acısıydı. İslahiye'yi gördükten sonra acım küçüldü. Kendi acıma şükrettim. Aslında İslahiye'ye inene kadar çok tedirgindim. Gerçek anlamda katıldığım ilk operasyondu. Bu ilk afet görevimdi. Orada Berk'in annesi gitti yerine Meryem geldi. Tamamen kurtarma ekibi kimliğinizle görev yapıyorsunuz. Panik yapma şansınız yok. Bir can, hayat söz konusu. Bütün gücünüzü toplayarak afetzedeye destek olabilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Canımın çok yandığı anlar oldu. İçimin çok sızladığı anlar oldu. Ama pes etme şansınız yok. Hayata tutunanları görmek mutlu eden kısım. Ben de enkazda bekleyen bir anne olarak o sürecin nasıl sancılı yaşandığını bildiğim için bir anneye sarılmak, o mutluluk anını paylaşmak tarifsiz bir duygu. Keşke hiç afetler olmasa, yaşanmasa" dedi.

'BAŞARDIM'

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yaptığını dile getiren Öztürk, "Hepimizin hayata bir tutunma şekli var. Eğer evlatlarını kaybeden aileler varsa onlara ne iyi gelecekse, onu yapmalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarından kalan bir anıya, bir hatıraya, onlara iyi gelecek her şeye sarılabilirler. Benim amacım bir hayata, bir cana dokunmaktı çok şükür ki bunu başardım. Enkazın içine girerek dışına çıkabildim. Kendimle gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Bir nebze de olsa faydalı olabiliyorsam, insanlık adına bir şeyler yapabiliyorsam kendimi mutlu hissediyorum" diye konuştu.