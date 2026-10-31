Haberler Aydın Aydın’da kovboyları aratmayan kurtarma! Yaban domuzunu bakın nasıl yakaladı... Aydın’da kovboyları aratmayan kurtarma! Yaban domuzunu bakın nasıl yakaladı... Aydın’ın Söke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaban domuzu, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. O sırada yoldan geçen bir kişinin müdahalesi ise görenleri şaşırttı. Yaralı hayvanı durdurmak için öyle bir yöntem kullandı ki... İHA









Aydın'da görenleri şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan bir yaban domuzu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yol ortasında kalan ve trafiği tehlikeye sokan hayvanın yardımına bölgeden geçen Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay koştu. Ay, kement atarak hayvanı yakalayıp güvenli bir alana çekti. Yol trafiğe açılırken, hayvanın bölgeden alınması için yetkililere haber verildi.