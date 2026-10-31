Haberler Aydın Kuşadası’nda korku dolu anlar! Bıçaklı genç mağazaya daldı, ortalık karıştı Kuşadası’nda korku dolu anlar! Bıçaklı genç mağazaya daldı, ortalık karıştı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olay, cadde üzerinde korku dolu anlara sahne oldu. Elinde bıçaklarla koşarak çevreye korku salan genç, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen durmadı. Olayın nasıl sona erdiği ise dikkat çekti. İşte o korku dolu anlar... İHA









Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıplak ayakla ve elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçakları boğazına dayayan şahıs, polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen sakinleşmedi.

Bir süre sonra yeniden koşmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Elindeki bıçaklarla bir giyim mağazasına giren şahsa bu kez biber gazıyla müdahale edildi. Mağazadan çıkmamakta direnen şahsa, olay yerine gelen babası da müdahale etti. Çıkan arbede sırasında bir polis memuru da yere düştü.