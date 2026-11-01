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Haberler Aydın Kuşadası’nda sağanak kaza beraberinde getirdi: Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü canından oldu

Kuşadası’nda sağanak kaza beraberinde getirdi: Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü canından oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yağış, trajik bir kazaya yol açtı. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

SABAH

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Kuşadası’nda sağanak kaza beraberinde getirdi: Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü canından oldu

Kaza, Kuşadası-Söke çevre yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Şahin (30) idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanması ve Şahin'in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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