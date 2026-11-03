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Haberler Aydın Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 33 zanlı yakalandı

Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 33 zanlı yakalandı

Aydın merkezli 14 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 33 zanlı yakalandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 40 zanlıya ait hesaplarda 3 milyar 484 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edildi.

Aydın merkezli Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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