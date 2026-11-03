Emekli maaşlarına ek zam geliyor Mu? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin gelirlerini iyileştirmek için gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" dedi.
'SOSYAL DİYALOG ÇALIŞMA HAYATIMIZIN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURUDUR'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 bütçesine ilişkin komisyona sunum yaptı. Bakan Işıkhan, dünyada çalışma hayatının dijitalleşme ve yapay zekadan yeşil dönüşüme, yeni çalışma modellerinden iş gücü hareketliliğine kadar köklü bir değişimden geçtiğini söyledi. Bakan Işıkhan, demografik dönüşümün bu sürecin en önemli boyutunu oluşturduğunu belirterek, "Bir yanda yaşlanan nüfusun üretim ve sosyal güvenlik üzerindeki etkileri, diğer yanda gençlerin eğitimden istihdama geçişi ülkelerin önceliklerini belirlemektedir. Bakanlık olarak hedefimiz, bu dönüşümü insanımız için fırsata çevirmek; nitelikli ve güvenceli istihdamı artırırken emek ile üretim arasında adil dengeyi sağlamak, sosyal korumayı güçlendirmek ve çalışanlarımızı geleceğin becerileriyle buluşturmaktır. Çalışma hayatına ilişkin politikalarımızı büyümeyi ve üretimi destekleyen, çalışan haklarını koruyan ve iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına cevap veren bir anlayışla yürütüyoruz. Bu amaçla hazırladığımız '2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi' 1 Şubat 2025'te yürürlüğe girmişti. Yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini bütüncül biçimde ele alan 'Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'ni de 2026 yılı sonuna kadar yayımlamayı hedefliyoruz. Sosyal diyalog, çalışma hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur" diye konuştu.
'ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU, ARALIKTA TOPLANACAK'
Bakan Işıkhan, işçilerde sendikalaşma oranının 2013'te yüzde 9,2 iken 2026'da yüzde 13,8'e; kamu görevlilerinde sendikalaşma oranının ise 2002'de yüzde 47,94 iken 2026'da yüzde 77,96'ya yükselttiklerini ifade ederek, "İşgücü piyasasında dengeyi sağlamaya çalışırken çalışanlarımızın gelirlerinin korunması için de çaba sarf ediyoruz. 2026 yılı için net asgari ücret bildiğiniz gibi 28 bin 75 lira olarak belirlenmiştir. 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak yüzde 207 artış sağlandı. 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu; kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacaktır. Kayıtlı istihdamı korumak, ilave istihdamı desteklemek ve özellikle asgari ücretin daha yüksek seviyede belirlenebilmesi için uyguladığımız Asgari Ücret Desteğini 2026 yılında 1270 liraya çıkardık; yaklaşık 1,5 milyon iş yerine 48,4 milyar lira destek verdik. Memur ve memur emeklilerimizin aylıklarında, 2026 yılında toplu sözleşme kazanımlarıyla birlikte kümülatif yüzde 34,63 artış gerçekleşti. En düşük devlet memuru maaşı temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükseldi. Ayrıca memurlarımızın taban aylıklarını emekli aylıklarına da yansıyacak şekilde 1000 lira artırdık. Yürürlükteki 2026-2027 dönemine ilişkin Toplu Sözleşme kapsamında, memur ve memur emeklilerimiz için 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır. 2025-2026 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamu işçilerimizin ücret ve sosyal haklarında da iyileştirmeler sağladık. Bu kapsamda, taban ücret ve seyyanen artış düzenlemeleriyle farklı ücret seviyelerindeki çalışanlarımızın gelirlerini destekledik. Ücret politikalarımızda, çalışanlarımızın alım gücünü ve refahını, sosyal taraflarımızla birlikte gözetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'YAKLAŞIK 2,1 MİLYON İLAVE İSTİHDAM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'
Bakan Işıkhan, istihdam politikalarına ilişkin de "İstihdam politikalarımızın merkezinde, daha fazla vatandaşımızın üretime ve çalışma hayatına katılması yer almaktadır. Orta Vadeli Program ve Ulusal İstihdam Stratejisi hedefleri doğrultusunda istihdamı artırmaya, işsizliği azaltmaya ve iş gücümüzün niteliğini yükseltmeyi hedefliyoruz. 2026 yılı eylül ayı verilerine göre; iş gücümüz 35,4 milyon, istihdamımız 32,4 milyon, işsiz sayısı 2,9 milyon ve işsizlik oranımız ise yüzde 8,4 olmuştur. İşsizlik oranımız 41 aydır tek hanelerde seyretmektedir. 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlik oranı yüzde 14,8, ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olanların oranı ise 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 22,2 olmuştur. Önümüzdeki üç yılda yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. İŞKUR aracılığıyla 2026 yılında 1 milyon 75 bin 474 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık ettik. 2002'den bu yana 6 milyon kadının, 600 bin engelli vatandaşımızın ve yaklaşık 5,9 milyon gencimizin işe yerleşmesine aracılık ettik. Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarıyla milyonlarca vatandaşımızın mesleki beceri kazanmasına aracılık ettik" dedi.
Bakan Işıkhan, bir müjdeyi de paylaşmak istediğini belirterek, "Aktif İşgücü Programlarımızda dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka, geleceğin meslekleri ve meslek lisesi mezunlarının kendi alanında çalışması durumunda, cep harçlıklarına yüzde 50'ye kadar artırımlı ödeme imkanı getiriyoruz. 2027 yılından itibaren uygulanacak bu düzenlemenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
'GÜÇ PROGRAMI'NA 472,3 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK'
Gençler için en büyük hedeflerinin, eğitimden iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak ve ilk iş deneyimlerine erişimlerini artırmak olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu nedenle üç yılda 3 milyondan fazla gencimize ulaşmayı hedeflediğimiz 'Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'na toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mesleki eğitimden staja, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerden ilk işe uzanan beş programı GÜÇ çatısı altında bir araya getirdik. Birinci program, 2026 yılı itibarıyla İŞKUR'a devredilen 'Ulusal Staj Programı'dır. Staj ile gençlerimizi, çalışma hayatıyla erken tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde 144 bin öğrencimize staj imkanı sağladık. Üç yıl sonunda 800 bin öğrencimize staj kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. İkinci program, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimize yönelik özel iş gücü uyum programımızdır. Bugüne kadar İşgücü Uyum Programlarından; 61 bin 616 NEET gencimiz yararlandı. Önümüzdeki üç yılda 450 bin gencimizi de eğitim ve istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Üçüncü program, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizin çalışma alışkanlığını, disiplinini güçlendiren ve becerilerini geliştiren İŞKUR Gençlik Programı'dır. Bu kapsamda, iki eğitim öğretim yılında toplam 250 bin öğrencimize kontenjan sağladık. 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrencimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Dördüncü program, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerimizin iş hayatına geçişini destekleyen ve onları kendi mesleklerine yönlendirmeyi amaçlayan Geleceğim Meslekte Programı'dır. Bugüne kadar 191 bin 145 öğrencimize bireysel danışmanlık hizmeti sunduk; üç yılda 750 bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Beşinci ve son program ise; özel sektör iş birliğiyle hazırladığımız İşe İlk Adım Programı'dır. Bu programda, ilk kez sigortalı olacak olan 18-25 yaş arasındaki gençlerin ilk kez iş deneyimine kavuşmasını, ücret ve sigorta primi desteğiyle kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.
'EMEKLİLERİMİZİN ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'
Emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye de değinen Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin gelirlerini iyileştirmek için gerekli adımları atıyoruz. 2025 yılının ikinci yarısında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını, 2026 yılı ocak ayında 20 bin liraya, temmuz ayında ise 23 bin 552 liraya yükselttik. 2018'den bu yana toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Elbette bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi 'Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz'. Bu kapsamda, 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarımızla birlikte süreci değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız neticelendiğinde bunu inşallah kamuoyuyla paylaşacağız ve yüce Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.
Bakan Işıkhan ayrıca Bakanlığın 2027 yılı toplam bütçe teklifinin 2 trilyon 395 milyar 824 milyon 844 bin lira olduğunu söyledi.