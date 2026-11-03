Korsan taksiye de yolcusuna da ceza kesildi

AYDIN'DA korsan taksiye yönelik denetimde sürücüye 100 bin lira, yolcuya ise 3 bin 800 lira ceza kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu. Yasal olarak faaliyet gösteren taksiciler, korsan yolcu taşımacılığı yaptığı öne sürülen otomobili fark edince durumu polise bildirdi. Ekipler, aracı durdurarak sürücü hakkında işlem yaptı. Sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Araca yolcu olarak binen kişiye de 3 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.