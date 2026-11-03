İZMİR HAVA DURUMU 3 KASIM SALI |İzmir'de bugün şiddetli yağmur mu var?

EGE Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İZMİR °C, 19°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 18°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 16°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı UŞAK °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, (Mersin ve Adana hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 22°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 19°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KONYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu NEVŞEHİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu