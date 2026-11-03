Otomobil eve daldı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin müstakil eve çarpması sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. M.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki müstakil eve çarparak durabilen otomobilde bulunan sürücü ile yolcular H.K. ve Ş.K. araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü M.K. ile yolcular H.K. ve Ş.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.