Yağmurla gelen acı son

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Özgür Şahin (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Kuşadası-Söke Çevreyolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Özgür Şahin'in kullandığı motosiklet, etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

YOLA SAVRULDU

Motosikletten savrularak yola düşen Şahin, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle çevreyolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlaması ve Şahin'in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.