Annenin öfkesi adliyede taştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşını metruk binada darp ederek bıçaklayan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı. Adliyeye getirilen şüpheliye saldıran mağdur kızın annesi, yaşadığı sinir krizi sonucu bayılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Nazilli'nin Yeşil Mahallesi'nde bulunan eski İmam Hatip Lisesi'nin terk edilmiş binasında yaşandı. İlçedeki bir lisede öğrenim gören 15 yaşındaki N.E.Y. ile erkek arkadaşı Y.Y. arasında ayrılık kararı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Son kez görüşmek üzere metruk binada buluşan iki gencin konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü.

HEM DARP HEM BIÇAKLAMA

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., genç kıza saldırarak darp etti ve boğazını sıktı. Şüphelinin elini ısırarak kurtulmaya çalışan N.E.Y., kaçmak istediği sırada karnının iki ayrı noktasından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken yaralı kız kendi imkanlarıyla evine ulaştı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın tedavi altına alındığı, karnındaki yaralara müdahale edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından polise ve savcılığa ifade veren N.E.Y. darbedilip bıçaklandığı sırada şüphelinin cinsel istismarına da maruz kaldığını söyledi.

MİNİBÜSTE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçmaya hazırlandığı belirlenen Y.Y., Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde ikamet eden şüpheli, evine gitmek üzere bindiği minibüste gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Büro Amirliği ekiplerince Nazilli Adliyesi'ne götürülen şüpheliyi burada mağdur kızın annesi karşıladı. Kızına yaşatılanlar nedeniyle büyük öfke yaşayan anne, zanlıya saldırdı. Adliyede görev yapan polis ekipleri, son anda saldırıyı önledi. Yaşadığı sinir krizi sonrası bayılan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.