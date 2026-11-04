Marka kentlerin tadını kaçırdılar

Tarım ve Orman Bakanlığımızın, halk sağlığı açısından yıllardır sürdürdüğü gıda denetimleri yurt genelinde aralıksız devam ederken hileli gıdalar veya tağşişli ürünler üreten firmalar da halk sağlığıyla oynamaya ne yazık ki devam ediyor. Yetkililerin her gün bir başkasını ortaya çıkardığı sahte veya sağlığa zararlı gıda ürünlerinin başta Ege olmak üzere birçok marka kentimizin imajına ve ekonomisine büyük zararlar verdiğini biliyor muydunuz? Yeni Asır, gıdada sahtecilik ve hileli üretim yapanların marka kentlerimize nasıl zararlar verdiğini mercek altına aldı.

DARBE ÜSTÜNE DARBE

Evet, ne yazık ki, Ege başta olmak üzere hileli gıdalar ve tağşişli ürünler, şehirlerin yıllar içinde inşa ettiği "marka kent" imajına ve gastronomi mirasına en büyük darbeyi vuruyor. İzmir'den Aydın'a, Afyon'dan, Denizli ve Balıkesir'e kadar marka kentlerimizin en ünlü gıda ürünlerinin sahtesini üreten fırsatçılar aynı zamanda hiç düşünmeden halk sağlığı ile de oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yayımladığı taklit-tağşiş listeleri, sadece usulsüzlük yapan firmaları değil, o ürünle özdeşleşmiş coğrafi işaretli kentleri de ekonomik ve prestij açısından doğrudan etkiliyor.

GÜÇ KAYBEDİYORUZ

Gıda sahteciliğinin kent markaları üzerindeki yıkıcı etkileri ve yarattığı krizleri şu şekilde sıralayabiliriz. En başta güven erozyonu ve küresel imaj kaybı geliyor. Coğrafi İşaretlerin zedelenmesi örneğinde ise Gaziantep fıstığı, Kayseri pastırması veya Aydın inciri gibi tescilli ürünlerde tağşiş tespit edilmesi, o kentin yüz yıllık gastronomi kimliğine gölge düşürüyor. Bunun sonuçlarından bir tanesi de turizm potansiyelinin azalması olarak göze çarpıyor. Yabancı ve yerli turistlerin gözünde "lezzet başkenti" olarak konumlanan şehirler, gıda güvenliği endişeleri nedeniyle cazibesini kaybetme riskiyle karşılaşıyor. Ve son olarak uluslararası itibarımız. UNESCO tescilli gastronomi şehirleri, küresel standartlarda denetim zafiyeti algısı oluştuğunda uluslararası pazarda çok büyük güç kaybedebiliyor. Bir başka konu başlığı ise ekonomik ve sektörel darbe... Hileli gıda üretenler o şehirdeki yaşayan ve şehirle özdeşleşen yerel esnafı veya markaları aslında cezalandırıyor. Birkaç firmanın yaptığı hile, kentteki işini düzgün yapan yüzlerce esnafın ve üreticinin de satışlarının bıçak gibi kesilmesine yol açıyor.

SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Hemen hemen her gün bu konuda yapılan operasyonlarla çok sayıda ürün ele geçiriliyor. Öte yandan yılda yaklaşık 50 bin ton tağşişli zeytinyağının satıldığı ve bu sahte ürünlerde en çok Ayvalık adının kullanıldığı belirtildi. Ayvalık zeytini ve zeytinyağıyla bu kadar öne çıkarken sahtekârları da doğal olarak kendine çekiyordu. Ayvalık'ta bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde zeytinyağı sektörünün en büyük sorunlarından biri olan taklit ve tağşiş masaya yatırıldı. Değerlendirmelerde, Ayvalık zeytinyağının adı kullanılarak piyasaya sürülen sahte ürünlerin hem üreticiye hem de tüketiciye verdiği zararlar tüm yönleriyle ele alındı.