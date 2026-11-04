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Haberler Aydın Aydın'da feci kaza! İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Aydın'da feci kaza! İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, pazarcıları taşıyan kamyonetin yoldan çıkarak devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da feci kaza! İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın kara yolu üzerindeki Alangüllü Kavşağı'nda meydana geldi.

Pazarcıları taşıyan Gökhan A. (39) yönetimindeki 09 AUG 608 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan kamyonet devrilirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın’da feci kaza! İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Kazada sürücü Gökhan A. ile araçta bulunan yolculardan Ahmet A. (15), Türkan S. (58), Birsel A. (20), Saniye A. (38), Murat A. (29) ve Gamze K. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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