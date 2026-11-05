Aydın'da kahreden kaza! Düğününe 1 hafta kala can verdi: Feci kazanın ardındaki detay yasa boğdu

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Safiye Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.Ö. ile H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAHREDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın Köşk ilçesinde yaşadığı ve bir süre önce kıyılan nikah ile Şaban Kaymakçı ile hayatlarını birleştirdiği belirtildi. Denizli'de yeni bir ev kiralayan Kaymakçı çiftinin bir yandan da haftaya yapılacak düğünleri için hazırlık yaptıkları bildirildi. Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği kazanın, annesi S.D., ablası H.Ö., eniştesi Y.Ö., yeğeni A.Ö ve kayınvalidesi F.K. ile birlikte kiraladıkları evi temizlemeye giderken yaşandığı ifade edildi. Denizli'deki bir Kur'an kursunda çalışan eşi Şaban Kaymakçı'nın ise temizlenecek evde beklediği belirtildi.