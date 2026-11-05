İzmir'de korkunç olay! Uyuyan kocasını kaynar suyla haşladı! Saldırgan eş ardından...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuyan eşini üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Dernekler Mahallesi'nde yaşayan Bilgi F. (54), evde uyuyan kocası N.F'nin (60) üzerine kaynar su döktü, ardından evden ayrıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.