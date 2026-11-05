  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Uyuyan kocasını kaynar suyla haşladı! Saldırgan eş ardından...

İzmir'de korkunç olay! Uyuyan kocasını kaynar suyla haşladı! Saldırgan eş ardından...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde evde uyuyan kocasının üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra ölü bulundu. Vücudunda ağır yanıklar oluşan koca hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuyan eşini üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Dernekler Mahallesi'nde yaşayan Bilgi F. (54), evde uyuyan kocası N.F'nin (60) üzerine kaynar su döktü, ardından evden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan N.F, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilgi F'nin bulunması için jandarma çalışma başlattı. Ekipler, kadının boş bir evin balkonunda hayatına son verdiğini belirledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA