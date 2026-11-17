Normal ekilişlerin hasatları kış döneminde, Ocak sonu gibi Şubat başı gibi gerçekleşecek. Vatandaşımıza ben bu seneki emeklerinin karşılığını alacakları bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Bereketli olsun inşallah. Çok emek veriyorlar.

Enginar ürün olarak da bizim mutfağımızda özellikle bilinirliği giderek artan, ülkemizin çeşitli bölgelerinde giderek yayılan, talebi artan bir ürün. Ayrıca ihracı da gerçekleştiriliyor. Bunu aynı zamanda gastronomi tarafına yansıtıp enginardan yapılan çeşitli yemekleri, yiyecekleri, sağlıklı yönünü de özellikle vurgulayarak daha da fazla artırırsak, bunu gastronomi alanında biraz daha ön plana çıkarırsak da aynı zamanda çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeği daha da kıymetli hale gelecektir diye düşünüyoruz. Ben tüm emekçilerimize, üreticilerimize bereketli, bol kazançlı, emeklerinin karşılığını alacakları güzel bir hasat dönemi diliyorum" dedi.