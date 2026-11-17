Evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan 33 yaşındaki Yavuz'un, olaydan yalnızca birkaç saat önce Gömeç'te meydana gelen trafik kazasında yaralıların yardımına koştuğu ortaya çıktı. Sabah kazazedelere yardım eden Yavuz'un aynı gün öğle saatlerinde yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre Batuhan Yavuz, sabah saatlerinde işe giderken Gömeç-Ayvalık karayolunda meydana gelen, bir traktör ve otomobilin karıştığı trafik kazasını gördü. Aracını durduran genç şoför, kazada yaralanan vatandaşların yardımına koştu. Yavuz, aynı güzergâhtan geçeceğini bildiği eşini de telefonla arayarak yolda kaza olduğunu söyledi ve dikkatli olması konusunda uyardı.



DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Öğle saatlerinde Ayvalık'ta yolcu minibüsüyle seyir halinde olan Batuhan Yavuz, iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs denize düştü. Kazayı gören çevredeki esnaf, minibüsün camlarını kırarak araçta bulunan yolcuları dışarı çıkardı. Ancak 33 yaşındaki Batuhan Yavuz, hayatını kaybetti.