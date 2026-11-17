Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye finansman sağladığına ilişkin tespitler değerlendirildi. Savcılık, söz konusu şirketlerin FETÖ'nün medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve Akbay'ın örgüt yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti.

SÖZCÜ GAZETESİ VE SZC TV'YE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulgular doğrultusunda 17 bugün sabah saatlerinde Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. ile Sözcü Gazetesi ve SZC TV'nin bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma kararı verildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

MEGA AJANS'A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

FETÖ'nün finansmanına yönelik soruşturmada şirket yönetimine ilişkin de kritik bir karar alındı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmetti.