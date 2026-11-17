Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye finansman sağladığına ilişkin tespitler değerlendirildi. Savcılık, söz konusu şirketlerin FETÖ'nün medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve Akbay'ın örgüt yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti.
SÖZCÜ GAZETESİ VE SZC TV'YE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen bulgular doğrultusunda 17 bugün sabah saatlerinde Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. ile Sözcü Gazetesi ve SZC TV'nin bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma kararı verildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
MEGA AJANS'A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
FETÖ'nün finansmanına yönelik soruşturmada şirket yönetimine ilişkin de kritik bir karar alındı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmetti.
2017'DEKİ İDDİANAMEDE FETÖ YÖNETİCİLİĞİ SUÇLAMASI
Burak Akbay hakkındaki soruşturmanın geçmişinin 2016 yılına uzandığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akbay hakkında "Terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Eylül 2017 tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgisi ve talimatları doğrultusunda Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV'yi faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu iddia edildi. Akbay'ın yakalanamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
MAHKEMENİN İHBARI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Akbay hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/462 esas sayılı dosyası üzerinden yürütülen yargılama sırasında mahkeme, sanığın mali yönden incelenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu. Bunun üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ç soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporlarında Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından şirketlere finansman sağladığı yönündeki bulgular değerlendirilirken, FETÖ yöneticiliğinin söz konusu şirketler üzerinden sürdürüldüğü şüphesiyle operasyon kararı alındı.