Aydın'ın bereketli topraklarında hasat heyecanı sürüyor. İncirden pamuğa, zeytinden kestaneye kadar kentin önemli tarım ürünlerinin hasat programlarına katılan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, bu kez enginar tarlasına girdi. Efeler ilçesine bağlı Şahnalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasatta üreticilerle bir araya gelen Varol, tarlada enginar topladı. Tarlaya girerek üreticilerle birlikte enginar hasadı yapan Vali Varol, emek veren çiftçilerin sevincine ortak oldu. Topladığı enginarın tadına da bakan Varol, sezonun üreticiler açısından bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

'İZMİR İLE LİDERİZ'

Aydın'ın enginar üretiminde önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Vali Varol, kentin üretim gücüne vurgu yaptı. Varol, "Bereketli ilimiz Aydın, birçok üründe olduğu gibi enginar üretiminde de söz sahibi. İzmir ile beraber bu alanda lideriz. Sekiz bin dönümden fazla bir alanda ekilişimiz var. Ürünlerimizin kalitesi de çok yüksek. Özellikle piyasada aranan ürünler" dedi.

ÖNEMLİ BİR ÜRÜN

Erken ekim yapılan tarlada ilk hasadın gerçekleştirildiğini belirten Varol, normal ekimlerin hasadının ise kış döneminde yapılacağını söyledi. Enginarın yalnızca tarımsal üretim açısından değil, sağlıklı beslenme ve gastronomi açısından da önemli bir ürün olduğuna dikkat çeken Vali Varol, Aydın enginarının gastronomi alanında daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti.