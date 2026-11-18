KAMPANYA TAMAMLANDI MANİSA 'NIN Demirci ilçesinde 9 yıl dahiliye uzmanı olarak görev yapan Doktor Haluk Keskin, Bursa Şehir Hastanesi'nde medikal onkoloji yan dal ihtisasına başlarken 8, 4 ve 2 yaşlarındaki 3 oğlundan Rahmi Kerem'e, 2025 yılı Mart ayında kas hastalığı DMD teşhisi konuldu. Çocuk Gelişimi Öğretmeni olan eşi Atifet Keskin ile oğullarının Dubai 'de tedavi görebilmesi için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatan baba, meslektaşlarının gösterdiği vefa ile amacına ulaştı.

AİLECEK TEŞEKKÜR ETTİLER

HAYIRSEVERLERDEN destek isterken meslektaşlarına da, "14 bin 400 doktor ve diş hekimi 5'er bin lira bağış yaparsa kampanyamız bitecek" diye seslenen Keskin'in çağrısına duyarsız kalmayan 800 doktor kampanyaya öncülük etti. Tedavi için gereken 2.9 milyon doların 10 ay gibi kısa bir sürede toplanmasının ardından Rahmi Kerem, gen tedavisi için Dubai'ye gitti. Doktor Haluk Keskin ve ailesi, kampanyanın tamamlanmasına katkı sağlayan meslektaşları ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.