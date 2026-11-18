İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, firari şüpheli Burak Akbay ve Sözcü medya grubuna yönelik "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından operasyon başlattı. MASAK raporlarıyla yurt dışından şirketlere aktarılan kara para trafiğinin deşifre edilmesinin ardından Sözcü TV ve gazetenin bulunduğu binada dün sabah saatlerinde arama yapıldı. Aralarında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın da yer aldığı 4 yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı.

YAKALAMA KARARI VARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Burak Akbay hakkında "Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek" "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Akbay hakkında 27 Eylül 2017 tarihli bir iddianame düzenlendiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Daha önce hazırlanan iddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve Sözcü Gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddialara yer verildi.