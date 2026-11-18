İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, firari şüpheli Burak Akbay ve Sözcü medya grubuna yönelik "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından operasyon başlattı. MASAK raporlarıyla yurt dışından şirketlere aktarılan kara para trafiğinin deşifre edilmesinin ardından Sözcü TV ve gazetenin bulunduğu binada dün sabah saatlerinde arama yapıldı. Aralarında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın da yer aldığı 4 yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı.
YAKALAMA KARARI VARDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Burak Akbay hakkında "Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek" "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Akbay hakkında 27 Eylül 2017 tarihli bir iddianame düzenlendiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Daha önce hazırlanan iddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve Sözcü Gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddialara yer verildi.
YENİ SORUŞTURMA AÇILDI
Yargılama sürerken, mahkemenin Akbay hakkında mali değerlendirme yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunması üzerine yeni soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından örgütün medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddia edilen Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.
TMSF KAYYUM ATANDI
Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. ile SZC TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu binada arama yapıldı. Şirket yöneticisi ya da yetkilisi olduğu belirtilen 4 kişi hakkında ise gözaltı kararı verildi. Öte yandan Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Gözaltı kararı bulunan kişilerin Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli olduğu öğrenildi.