AYDIN'IN Efeler ilçesine bağlı Baltaköy Mahallesi'nde 6 yıldır bahçede duran traktöre, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtiği gerekçesiyle hatalı trafik cezası kesildi. İzmir'de ikamet eden Aydınlı emekli devlet memuru Ünsal Uysal, e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada adına kayıtlı 45 TK 098 plakalı traktöre 188 lira idari para cezası uygulandığını gördü. Bahçeden dışarı adım atmayan traktör kesilen cezaya göre, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.04'te İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yapmış görünüyordu. Kanun gereğince traktörlerin otoyollara ve boğaz köprülerine girmesi kesinlikle yasak olmasına rağmen düzenlenen ceza, plaka okuma sistemindeki hatayı da ortaya çıkardı. Uysal, "Çok şaşkınım. Cezaya itiraz edeceğim" dedi.