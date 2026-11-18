Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilecek Söke-Novada Farklı Seviyeli Kavşak Projesi, bölgedeki ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatacak. Özellikle Muğla ve Bodrum yönüne giden sürücüler ile Kuşadası istikametini kullanan vatandaşlar, yeni kavşakla birlikte yıllardır yaşanan trafik yoğunluğundan kurtulacak.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke-Novada Farklı Seviyeli Kavşak projesinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Proje kapsamında 2,1 kilometrelik yol, çift üst geçit ve 2 yeni köprü inşa edilecek. Söke'nin önemli ulaşım noktalarından biri olan bölgede özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının, projenin tamamlanmasıyla sona ermesi hedefleniyor. Muğla ve Bodrum'a ulaşım sağlayan sürücüler başta olmak üzere Kuşadası yönüne giden vatandaşlar da kavşaktan daha hızlı ve kesintisiz şekilde geçebilecek. Söke üzerinden Muğla ve Bodrum yönüne seyahat eden araçların yanı sıra Kuşadası istikametindeki trafik de yeni düzenlemeden olumlu etkilenecek. Farklı seviyeli kavşak sayesinde araçların birbirini beklemeden ilerlemesi sağlanırken, bölgede yaşanan uzun araç kuyrukları ve çileli bekleyişlerin de sona ermesi bekleniyor.Projenin tamamlanmasıyla Söke'nin yalnızca ilçe içi ulaşımının değil, Aydın-Muğla-Bodrum- Kuşadası güzergahındaki bölgesel ulaşımın da önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor.