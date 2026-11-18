AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde park halindeki otomobilde hareketsiz halde bulunan 43 yaşındaki Cem Sercan Gülşen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Gülşen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dün sabah saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan otomobilde, direksiyon başında bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Cem Sercan Gülşen olduğu belirlendi. Gülşen'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.